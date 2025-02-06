美國財長：川普並未要求聯準會降息 政府重視的是公債殖利率

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-06 13:40

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，川普政府降低借貸成本的重點是 10 年期公債殖利率，而不是聯準會的基準短期利率。

當被問及川普總統是否希望降低利率時，貝森特周三 (5 日) 受訪時表示：「他和我關注的是 10 年期公債。」 「他並未呼籲聯準會降低利率。​​」

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針對聯準會，貝森特表示，他只會評論他們過去的行動，不會評論他們未來應該怎麼做。他指出，聯準會在 9 月份大幅降息 50 個基點後，10 年期公債殖利率反而攀升。

儘管聯準會的短期利率是貨幣市場的重要參考指標，但 10 年期公債是 30 年期房貸利率和其他關鍵借貸利率的基準。

川普總統曾在社群媒體上批評聯準會未能阻止物價飆升的問題。不過，他並未採取像第一任政府時期那樣，公開要求聯準會採取政策行動。

貝森特表示，總統認為，如果能夠降低能源價格，延長減稅政策，並放鬆經濟管制，利率和美元匯率自然會得到解決。

貝森特認為，擴大能源供應將有助於降低通貨膨脹。對勞工階級而言，能源價格是衡量長期通膨預期的重要指標。他表示，如果能夠降低汽油和取暖用油的價格，不僅能讓消費者省錢，還能提升他們對未來的樂觀情緒，有助於他們從近年來的高通膨中復甦。

在接受曾擔任川普第一任政府白宮國家經濟委員會主任的 Lawrence Kudlow 採訪時，貝森特重申了他的「3-3-3」經濟政策。這指的是將財政赤字從近年來的 GDP 6% 以上降至 3%，將石油日產量提高 300 萬桶，並維持 3% 的經濟成長率。

貝森特表示，他現在比以往任何時候都更加相信「3-3-3」計畫。他補充說，雖然前總統拜登領導下的政府支出推動了經濟擴張，但新團隊的目標是由民間部門主導的成長，由資本支出和海外製造業職位的回流來推動。

針對馬斯克 (Elon Musk) 的 DOGE 團隊與財政部的合作，以及他們對財政部關鍵支付系統的訪問權限，貝森特重申了財政部稍早發布的消息，即這些人並未參與限制任何支付的決策。

他強調，財政部的支付系統未受影響。目前正在進行一項研究，旨在提高支付的可問責性、準確性和可追溯性，確保資金流向正確的地方。