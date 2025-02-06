川普關稅影響巨大！Fed官員警告：這次衝擊會比2018年還大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 11:14

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美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周三（5 日）警告，如果人們忽視川普總統關稅政策對美國通貨膨脹的潛在影響，會犯下錯誤。

據《路透社》報導，古爾斯比表示，目前美國看似正走在正軌上：經濟強勁，勞動力市場「似乎」處於充分就業狀態，通膨率下降，接近聯準會（Fed）2% 通膨目標。

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「然而，我們現在面臨著供應鏈的一系列新挑戰——自然災害和人為災害，從火災和颶風到港口橋梁碰撞，運河堵塞和碼頭工人罷工的威脅；地緣政治混亂；移民問題；當然，還有高額關稅的威脅和貿易戰升級的可能性。」古爾斯比警告。

「如果我們在 2025 年就看到通膨上升或通膨降溫進展停滯，Fed 官員恐怕會面臨艱難境地，不得不努力弄清楚通膨是來自經濟過熱還是關稅，」古爾斯比表示：「這種區別對於 Fed 決定何時、甚至是否應該採取行動至關重要。」

上周末，川普政府宣布，將於 2 月 4 日開始對墨西哥和加拿大進口商品徵收 25% 關稅，對中國進口商品徵收額外 10% 關稅。後來他又將加墨加徵關稅的時間延後了一個月。

經濟學家普遍認為，川普關稅對美國物價的提振只會是一次性，不會以任何持續方式引發通膨，也不會導致經濟過熱，這意味著 Fed 官員可能不需要做出回應。

然而，古爾斯比沒樂觀。他表示，這次「關稅可能會影響更多國家，或更多商品，或出現更高稅率。在這種情況下，（對美國的）影響可能會變得更大、更持久」。

相比之下，在 2018 年時，川普在他的第一任政府期間實施的進口關稅波及範圍要小得多。

他認為：「如果 2018 年企業已經把所有最容易轉移的製造業供應鏈轉移了，那麼剩下的可能是最無法轉移的供應鏈。在這種情況下，這次關稅對（美國）通膨的影響，可能要大得多。」