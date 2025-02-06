〈日股收盤〉日經重登3萬9關，本田日產合併恐破局 股價兩樣情

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-06 15:41

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在美股上漲的帶動下，日經 225 指數 (NKY) 周四 (6 日) 開高一度上漲逾 300 點，隨後在日元走強的壓抑下收斂漲幅，最終險守 3 萬 9 關卡，上漲 0.61% 或 235.05 點，報 39,066.53 點，連續第三個交易日收紅。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.25% 或 6.79 點，報 2,752.20 點。

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焦點股部分，本田重挫 4%，日產上漲 7.29%。日本媒體報導，日產汽車已向本田汽車傳達有意終止雙方經營整合協商，意味著雙方 2 啟動 1 個半月的整合協議可能破局。

《讀賣新聞》引述相關人士指出，本田日前提議把日產納為子公司，引發日產方面強烈反彈，日產在 5 日召開董事會、就廢除 MOU 等事項進行討論。

而本田對於以整合協議為前提的日產裁員計畫進度延宕感到不滿，雙方嚴重分歧。日產、本田同步在 5 日發出聲明表示，「正處於進行各種討論的階段，目標在 2 月中旬確定方向性、對外宣布」。

消息方面，日本央行偏向鷹派的董事田村直樹（Naoki Tamura）表示，今年下半年度有必要將政策利率調升至 1%，以抑制通膨揚升風險、持續且穩定的達成物價穩定目標。