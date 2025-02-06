川普盯上稀土澤倫斯基持開放態度！專家曝1關鍵原因質疑短期開採可能性

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-06 10:40

‌



烏克蘭總統澤倫斯基周二 (4 日) 表示，對美國企業投資烏國稀土金屬持開放態度。這一表態無疑為美國總統川普周一提議基輔當局向美國提供稀土來獲得美國援助提供更多的可能性。

一天前，美國總統川普在白宮說道，「我們告訴烏克蘭他們擁有非常有價值的稀土資源，希望與其達成協定用他們的稀土和其他東西確保我們給他們提供的東西」，並稱希望烏國「對等」地從美國手中獲得近 3000 億美元的支援。

‌



事實上，澤倫斯基對於利用烏國稀土來換取國際援助的想法並非首次提出。早在去年訪美時，他就曾向共和黨人提出這一想法。他表示，烏國願意接受這樣一個事實，也就是所有這些稀土等戰略資源都可以與合作夥伴共同開發，以回報他們在幫助烏國保衛領土、提供武器和制裁方案方面的支援。這一想法被視為烏國戰後重建計劃的重要經濟內容。

當時，澤倫斯基還單獨與川普討論上述計畫。他告訴川普：「我們對美國公司的投資持開放態度。」

烏國坐擁歐洲最豐富的稀土礦產資源，價值介於 2 到 7 兆美元，礦床主要集中在烏國的西部和東部地區。

中國現代國際關係研究院學術委員會副秘書長丁曉星表示，除稀土資源外，烏國還擁有其他重要關鍵礦產資源如石墨等等，特別是鋰礦，烏國儲量占歐洲儲量的三分之一。川普政府不僅關注稀土，更看重整個關鍵性礦產資源，因為這些資源在高科技產品和新能源領域有著廣泛的應用需求。

不過，也有西方專家對烏國稀土等礦產在短期內開採的可能性表示懷疑。

國際戰略研究所武裝衝突高級研究員 Wolf-Christian Paes 說：「這個計畫最大問題是，大多數礦藏都位於俄國控制區或戰線附近，這代表沒人能開採和加工這些材料。除非烏國實現持久和平，否則這些資源將難以開發，光停火是不夠的。」

烏國地質調查局發佈的地圖也顯示，儘管烏國多地發現稀土礦藏，但目前已知的最大礦床位於橫跨東部前線的地區。