格芯高層重組 Tim Breen接任執行長一職
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-06 02:30
全球第三大代工晶片製造商格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) 周三 (5 日) 表示已任命 Tim Breen 接替柯斐德 (Tom Caulfield) 成為新一任執行長。Breen 自 2018 年加入該公司以來，擔任運營長職位。
截稿前，格芯 (GFS-US) 周三盤中股價小漲 0.55%，每股暫報 40.77 美元。
在加入格芯之前，Breen 曾在阿布達比的主權財富基金 Mubadala Investment Company 擔任高層職位，該基金是格芯的最大股東。
柯斐德自 2018 年被任命為執行長以來，帶領該公司完成 2021 年的首次公開募股 (IPO)。他卸下執行長一職後將轉任執行董事長。
此外，格芯還宣布任命 Niels Anderskouv 為總裁，並接替 Breen 擔任運營長。Anderskouv 曾在德州儀器 (TXN-US) 擔任高層職位，他將負責製造和產品策略。
格芯自 2018 年以來，選擇退出與英特爾 (INTC-US) 和台積電 (TSM-US)(2330-TW) 競爭最先進運算晶片的高成本賽跑，專注於無線射頻晶片和汽車專用晶片等領域，並在這些技術領域取得領先地位。
柯斐德在聲明中表示：「自 2023 年以來，Niels 為公司設定了清晰的策略，專注於構建差異化產品、增值服務並與客戶建立持久的合作夥伴關係。Tim 和 Niels 擁有引領公司前進的願景和經驗。」
儘管目前工業和汽車領域市場仍然低迷，但受智慧手機市場復甦的帶動，格芯的晶片需求已經開始回升。
去年，這家位於紐約馬爾塔的公司收到大約 15 億美元的補助金，用於擴展晶片業務，這是美國政府計劃推動國內製造業的其中一部分。
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