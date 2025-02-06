格芯高層重組 Tim Breen接任執行長一職

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-06 02:30

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全球第三大代工晶片製造商格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) 周三 (5 日) 表示已任命 Tim Breen 接替柯斐德 (Tom Caulfield) 成為新一任執行長。Breen 自 2018 年加入該公司以來，擔任運營長職位。

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在加入格芯之前，Breen 曾在阿布達比的主權財富基金 Mubadala Investment Company 擔任高層職位，該基金是格芯的最大股東。

柯斐德自 2018 年被任命為執行長以來，帶領該公司完成 2021 年的首次公開募股 (IPO)。他卸下執行長一職後將轉任執行董事長。

此外，格芯還宣布任命 Niels Anderskouv 為總裁，並接替 Breen 擔任運營長。Anderskouv 曾在德州儀器 (TXN-US) 擔任高層職位，他將負責製造和產品策略。

柯斐德在聲明中表示：「自 2023 年以來，Niels 為公司設定了清晰的策略，專注於構建差異化產品、增值服務並與客戶建立持久的合作夥伴關係。Tim 和 Niels 擁有引領公司前進的願景和經驗。」

儘管目前工業和汽車領域市場仍然低迷，但受智慧手機市場復甦的帶動，格芯的晶片需求已經開始回升。