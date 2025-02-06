投信法人看DeepSeek短線影響 長線有利台灣AI供應鏈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 10:42

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中國 AI 新創公司 DeepSeek 以 AI 模型黑馬之姿迅猛崛起，震撼全球科技業。不過，投信法人認為，這也標誌著 AI 競爭進入新階段，對 AI 產業是短線影響，隨著 AI 運算成本降低、應用普及化，未來大型語言模型 (LLM) 與 AI 代理 (AI Agent) 同步發展，將對台灣 AI 供應鏈產生更多機會，其中，AI 應用場景中智能駕駛領域相對成熟，法人看好相關類股長期股價表現。

統一 FANG+ ETF 基金經理人林良一表示，DeepSeek 號稱以極低的成本訓練出媲美國際領先水準的 AI 模型，市場擔憂恐引發 AI 晶片供過於求，但已有專家認為這是過度反應，因為 AI 產業的發展仍高度依賴先進的硬體供應，且無論是 DeepSeek 或其他 AI 技術革新，對算力資源的需求都很強大，因此長遠來看，先進晶片長線仍將在 AI 產業中扮演關鍵角色。

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林良一表示，更高效的 AI 模型可望跟進降低推理成本與提升效率，有望加速 AI 技術的普及與應用，AI Agent 市場規模進入高速成長期，軟體產業將有望成為最受惠產業，而硬體需求依舊暢旺，「軟硬通吃」將成為雙引擎。

相較於美股主要指數在春節期間遭遇亂流，尤其費城半導體指數重挫超過 6%，但 NYSE FANG+ 尖牙股指數因為軟硬體通吃、跨領域多元布局，且 10 檔科技巨頭「等權重」配置，不但降低重押單一個股的風險，輪漲輪動的特性更形成絕佳保護力，讓尖牙股指數春節間逆勢上漲 0.97%，打破持有科技股就深陷 AI 重災區的迷思。

林良一表示，統一 FANG+ (00757-TW) 追蹤 NYSE FANG+ 尖牙股指數，十檔成分股持股比重約 10%，不僅只有 AI 主流題材，其成分股所涵蓋的產業覆蓋面很廣，還包含雲端服務、資安、串流影音、電子商務等，凡是能引領人類生活更便利進步的尖端多元主題，都是 00757 配置的範疇。

舉例來說，當此波 DeepSeek 造成 AI 晶片王波動時，影音串流巨擘就接棒；當全球資訊服務管理龍頭疲軟時，社群霸主就撐盤，等權重配置讓 00757 成為「自帶平衡機制的科技成長引擎」。

此外，永豐台灣智能車供應鏈 ETF (00901-TW) 經理人王茗冠指出，AI 智能駕駛技術是當前 AI 實際應用最為成熟的領域之一，不論汽車的動力來源，智能駕駛都是當前汽車產業重點發展方向。除了特斯拉、Waymo(Alphabet 旗下公司) 等美國大廠大力發展智能駕駛，甚至連日本的 Toyota 也在年初攜手輝達，投入 AI 智能駕駛技術的研發。