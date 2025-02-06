4檔股債ETF首季熱鬧開募 台股市值型ETF投資成顯學

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 18:35

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ETF 投資熱潮持續，蛇年開春至第一季底將有 4 檔 ETF 熱鬧募集，除了 1 檔債券 ETF 之外，其他 3 檔清一色為台股市值型 ETF，顯見市值型 ETF 投資再度成為顯學，包括 PGIM 保德信臺灣市值動能 50、富邦台灣旗艦動能 50、聯邦台灣精彩 50。保德信市值動能 50(009803-TW) 為蛇年首檔募集的台股 ETF，募集期間為 2/18~2/24，富邦旗艦 50(009802-TW) 則於 2/24~2/26 展開募集，兩檔不論是追蹤指數、特色、募集狀況等都備受市場關注。

隨著高息股 ETF 配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型 ETF 成為新主流，且各家 ETF 追蹤指數各擁特色，以臺灣指數公司特選 FactSet 臺灣市值動能 50 指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業。

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值得注意的是，目前市場上的台股 ETF 多採用已公布的企業獲利成長數據為選股標準，而保德信市值動能 50 ETF 超前佈署，透過國際專業金融分析機構 FactSet 對於企業未來 12 個月 EPS 成長率展望納入評比，以更前瞻的方式挑選成長企業。

再者，不論是想要穩定配息或追求市值成長，009803 都能滿足投資人的需求，該 ETF 每年 6 月與 12 月會進行兩次換股，6 月時的定審加重價值因子權重，進一步掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益，配合收益平準金機制讓配息率更為穩定，12 月加重動能因子權重則可以追求旺季強勢股行情。

富邦投信新 ETF 富邦旗艦 50 則於 2/24~2/26 展開募集，可說是具有動能因子的 3.0 版市值型 ETF，該 ETF 追蹤「台灣旗艦動能 50 指數」，觀察該指數近年來多空時期表現，在三次多頭時期皆優於大盤、空頭時期亦相對大盤抗跌，顯示動能因子的有效性。

該 ETF 擬任經理人林威宇表示，動能簡單來說，就是標的持續維持相同方向的趨勢；表現好的股票可能會持續上漲，表現差的股票可能會持續走弱，類似於強者恆強的概念。

回顧「台灣旗艦動能 50 指數」近年來多空時期表現，在三次多頭時期皆優於大盤，顯示動能因子的有效性。有意思的是，在兩次空頭時期，「台灣旗艦動能 50 指數」也表現優異，關鍵在於指數編制規則納入低波動度的篩選。

林威宇進一步舉例說明，假設 A 股票每天上漲 2%，而 B 股票一天上漲 2% 一天下跌 2%，一個月後，A 股票的價值將增加 55%、且年化波動度是 0，然而 B 股票價值雖然無太大變動，但年化波動度卻高達 32.5%，說明低波動與動能因子並非是互斥的，而是能共存的。