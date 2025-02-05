2月債券ETF配息潮來了 產業債ETF年化殖利率5%成保底標配

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-05 13:00

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存債族注意了！根據 CMoney 統計，目前已公布 2 月預估配息金額的債券 ETF 中，其中 8 檔換算年化殖利率皆逾 5%，包括季配息的新光 A-BBB 電信債 (00867B-TW)、新光 15 年 IG 金融債 (00844B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、中信美國市政債 (00847B-TW) 等，以新光 15 年 IG 金融債預估配息金額 0.45 元最高、新光 A-BBB 電信債預估配發 0.43 元次之。

月配息方面，2 月除息的債券 ETF 則有國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、台新美 A 公司債 20+(00942B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW) 等，這 4 檔預估年化殖利率也突破 5% 以上。

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市場分析師表示，川普關稅新政上路，對金融市場掀起波瀾，訴求安心投資的債券投資人，建議透過債券 ETF，作為資產配置低波動核心部位，以 2 月除息的債券 ETF 來看，不少投資等級債、金融債 ETF 等，預估年化配息率皆 5% 以上，想領息的投資人，可以在除息日前買進。

新光 15 年 IG 金融債 ETF 經理人王韻茹指出，現階段佈局長天期金融、電信債券 ETF，將直接擁有「產業低違約率」(不受景氣波動影響)、「指數高殖利率」(目前 5.7% 以上)，與「ETF 存續期間長」(未來兼獲資本利得機會) 等 3 大優勢，同時，金融債、電信債配息來源穩定，ETF 配息全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形，趁 ETF 回檔建立部位，中長期投資金融債、電信債等 ETF 更具性價比。