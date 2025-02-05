春節效應！台股ETF受益人周減1.4萬人 這9檔逆勢創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-05 10:51

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受 9 天農曆年假影響，台股 ETF 受益人整體買氣減少。根據台股 ETF 集保戶股權分散 1 月 22 日封關前最新統計資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人數上周減少 1.4 萬人，總人數來到 1029.5 萬人，不過，有 9 檔受益人逆勢創高。

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群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格 / 交易主義為主 / 美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。

參考大盤近 10 年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一週，上漲機率 90%，平均漲幅 2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有 80%，平均漲幅都有 3% 以上。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股 ETF 來介入布局。

群益台灣精選高息 ETF(00919) 基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。