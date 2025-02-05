春節效應！台股ETF受益人周減1.4萬人 這9檔逆勢創高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-05 10:51
受 9 天農曆年假影響，台股 ETF 受益人整體買氣減少。根據台股 ETF 集保戶股權分散 1 月 22 日封關前最新統計資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人數上周減少 1.4 萬人，總人數來到 1029.5 萬人，不過，有 9 檔受益人逆勢創高。
包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)、富邦摩台 (0057-TW) 等，受益人數持續創新高，其中有 7 檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有 2 檔；整體來看，季配型台股高息 ETF 還是相對受投資人青睞。
群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格 / 交易主義為主 / 美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。
參考大盤近 10 年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一週，上漲機率 90%，平均漲幅 2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有 80%，平均漲幅都有 3% 以上。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股 ETF 來介入布局。
群益台灣精選高息 ETF(00919) 基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。
遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，以台股而言，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
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