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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.51%，報1.4354元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:00


截至台北時間04日23:00，美元/加幣下跌0.0074點跌幅達0.51%，暫報1.4354點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.13%
  • 近 1 週：+0.40%
  • 近 3 月：+3.43%
  • 近 6 月：+4.01%
  • 今年以來：+0.30%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.72，本日下跌0.47%
  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日下跌0.49%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.75%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.75，本日下跌0.27%
  • 紐元/美元相關性-0.75，本日下跌0.18%
  • 歐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.3%

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美元/加幣1.4326-0.71%
澳元/美元0.62560.58%
紐元/美元0.5650.39%
歐元/美元1.03810.36%

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