三星2024年重返半導體龍頭 輝達登上全球第3
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 11:41
研調機構顧能 (Gartner) 出具最新半導體報告，2024 年全球半導體產值達 6260 億美元，年增 18.1%。隨著記憶體價格反彈，三家記憶體原廠都入列全球前 10 名，其中，三星超越英特爾 (INTC-US)、重返龍頭，SK 海力士也提升至第 4 名，美光 (MU-US) 也一口氣攀升至第 6 名，輝達 (NVDA-US) 則躍居第 3 名。
顧能指出，2024 年全球半導體產值達到 6260 億美元，年增 18.1%，預計 2025 年將達到 7050 億美元，年增 12.6%。
顧能表示，2024 年半導體產業主要成長動能來自於 AI 處理器與相關 GPU 需求，其中，資料中心成為僅次於手機的半導體市場，其去年產值達 1120 億美元，較 2023 年的 648 億美元大幅增長。
觀察全球前 10 名業者，三星 2024 年重新奪回全球半導體龍頭寶座，營收達 665.24 億美元，主要受惠記憶體價格強勁反彈；英特爾則降至第 2 名，營收為 491.89 億美元，增長僅 0.1%。輝達半導體營收增長 84%，達到 460 億美元，排名上升至第 3 位，主要受惠 AI 業務強勁表現。
另外，SK 海力士與美光 2024 年排名皆往前，分別自第 6 名、第 12 名提升至第 4 名、第 6 名，顧能補充，去年記憶體產值增長 71.8%，占整體半導體產業約 25.2%，主要受惠高頻寬記憶體 (HBM) 對 DRAM 廠商的貢獻顯著，2024 年 HBM 佔 DRAM 總營收的 13.6%，預計 HBM 營收將再增長 66.3%，達到 198 億美元。
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