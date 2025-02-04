三星2024年重返半導體龍頭 輝達登上全球第3

研調機構顧能 (Gartner) 出具最新半導體報告，2024 年全球半導體產值達 6260 億美元，年增 18.1%。隨著記憶體價格反彈，三家記憶體原廠都入列全球前 10 名，其中，三星超越英特爾 ( INTC-US )、重返龍頭，SK 海力士也提升至第 4 名，美光 ( MU-US ) 也一口氣攀升至第 6 名，輝達 ( NVDA-US ) 則躍居第 3 名。

顧能指出，2024 年全球半導體產值達到 6260 億美元，年增 18.1%，預計 2025 年將達到 7050 億美元，年增 12.6%。

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顧能表示，2024 年半導體產業主要成長動能來自於 AI 處理器與相關 GPU 需求，其中，資料中心成為僅次於手機的半導體市場，其去年產值達 1120 億美元，較 2023 年的 648 億美元大幅增長。

另外，SK 海力士與美光 2024 年排名皆往前，分別自第 6 名、第 12 名提升至第 4 名、第 6 名，顧能補充，去年記憶體產值增長 71.8%，占整體半導體產業約 25.2%，主要受惠高頻寬記憶體 (HBM) 對 DRAM 廠商的貢獻顯著，2024 年 HBM 佔 DRAM 總營收的 13.6%，預計 HBM 營收將再增長 66.3%，達到 198 億美元。