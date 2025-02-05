外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.51%，報1.4847元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:20
截至台北時間05日00:20，歐元/加幣下跌0.0076點跌幅達0.51%，暫報1.4847點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.21%
- 近 1 週：-1.02%
- 近 3 月：-1.26%
- 近 6 月：-1.38%
- 今年以來：+0.18%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.61，本日下跌0.52%
- 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日下跌0.58%
- 美元/台幣相關性-0.49，本日下跌0.05%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.82%，報1.431元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.81%，報1.10955元
- 外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.49%，報7.2744元
- 外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲0.82%，報1.0375元
上一篇
下一篇