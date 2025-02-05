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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.51%，報1.4847元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:20


截至台北時間05日00:20，歐元/加幣下跌0.0076點跌幅達0.51%，暫報1.4847點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.21%
  • 近 1 週：-1.02%
  • 近 3 月：-1.26%
  • 近 6 月：-1.38%
  • 今年以來：+0.18%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日下跌0.3%
  • 歐元/澳元相關性0.60，本日下跌0.19%
  • 英鎊/美元相關性0.49，本日下跌0.21%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.61，本日下跌0.52%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日下跌0.58%
  • 美元/台幣相關性-0.49，本日下跌0.05%

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