凱基示警：川普對台灣晶片加稅終到來 台股將坐雲霄飛車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-04 15:10

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台股蛇年開紅盤日重挫 830 點，今 (4) 日雖止穩收漲 99 點，市場仍抱持謹慎情緒，凱基投顧示警，接下來美國總統川普或許不見得對台積電加徵關稅到 100% 的程度，但課稅可能性極高，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且宣布時台積電股價勢必受到影響，並導致台股嚴重波動，今年大盤將是坐雲霄飛車。

凱基投顧分析，春節期間中國 AI 公司 DeepSeek 的橫空出世，聲稱其效能可匹敵 OpenAI 的 ChatGPT 與 Google 的 Gemini，惟開發成本卻僅 OpenAI 最新大模型的 30 分之 1，直接挑戰業界龍頭地位，引發全球 AI 半導體類股於 1 月 27 日出現恐慌性拋售，因此，建議投資人短期先行避開 AI 半導體與 AI 伺服器相關供應鏈。

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凱基投顧認為，後續還有其他變數將影響股市，建議投資人靜待轉折底部出現再行積極布局。

另一方面，美國總統川普又開打貿易戰，此次更提及 98% 的晶片份額都被台灣拿走，未來不僅不再補貼，還揚言將對台積電祭出高達 100% 關稅，凱基投顧提醒投資人，不要輕忽這點，雖川普不見得對台積電加徵關稅到 100% 的程度，但課徵關稅可能性極高，且未來實際宣布課徵時，台積電股價勢必受到影響並導致台股嚴重波動。