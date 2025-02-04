凱基示警：川普對台灣晶片加稅終到來 台股將坐雲霄飛車
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-04 15:10
台股蛇年開紅盤日重挫 830 點，今 (4) 日雖止穩收漲 99 點，市場仍抱持謹慎情緒，凱基投顧示警，接下來美國總統川普或許不見得對台積電加徵關稅到 100% 的程度，但課稅可能性極高，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且宣布時台積電股價勢必受到影響，並導致台股嚴重波動，今年大盤將是坐雲霄飛車。
凱基投顧分析，春節期間中國 AI 公司 DeepSeek 的橫空出世，聲稱其效能可匹敵 OpenAI 的 ChatGPT 與 Google 的 Gemini，惟開發成本卻僅 OpenAI 最新大模型的 30 分之 1，直接挑戰業界龍頭地位，引發全球 AI 半導體類股於 1 月 27 日出現恐慌性拋售，因此，建議投資人短期先行避開 AI 半導體與 AI 伺服器相關供應鏈。
凱基投顧認為，後續還有其他變數將影響股市，建議投資人靜待轉折底部出現再行積極布局。
另一方面，美國總統川普又開打貿易戰，此次更提及 98% 的晶片份額都被台灣拿走，未來不僅不再補貼，還揚言將對台積電祭出高達 100% 關稅，凱基投顧提醒投資人，不要輕忽這點，雖川普不見得對台積電加徵關稅到 100% 的程度，但課徵關稅可能性極高，且未來實際宣布課徵時，台積電股價勢必受到影響並導致台股嚴重波動。
凱基投顧也示警，今年台股不易延續 2024 年大好行情，反將是雲霄飛車，投資心法是「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且 DeepSeek 對 AI 衝擊巨大，AI 股價預期仍會整理一大段時間，重啟行情須等待兩種情境，一是股價跌至夠便宜、二是 AI 因成本更便宜刺激使用量大幅增加，當這兩種訊號都出現時，才是最好的進場時機。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 調查：DeepSeek只是小波瀾 川普政策才足以影響美股
- 台股封關期間主要股市表現與重點新聞
- 〈美股盤後〉川普暫緩對墨徵關稅 費半挫逾1.8% 道瓊瀉超600點後收斂跌幅
- 〈台股盤後〉均線壓力沈重 台積電率資訊、IC設計股軟反彈 收漲99點
上一篇
下一篇