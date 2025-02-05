外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.82%，報1.431元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:10
截至台北時間05日00:10，美元/加幣下跌0.0118點跌幅達0.82%，暫報1.431點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.13%
- 近 1 週：+0.40%
- 近 3 月：+3.43%
- 近 6 月：+4.01%
- 今年以來：+0.30%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.72，本日下跌0.72%
- 美元/新加坡幣相關性0.71，本日下跌0.6%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.94%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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