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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.82%，報1.431元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:10


截至台北時間05日00:10，美元/加幣下跌0.0118點跌幅達0.82%，暫報1.431點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.13%
  • 近 1 週：+0.40%
  • 近 3 月：+3.43%
  • 近 6 月：+4.01%
  • 今年以來：+0.30%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.72，本日下跌0.72%
  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日下跌0.6%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.94%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.75，本日下跌0.61%
  • 紐元/美元相關性-0.75，本日下跌0.39%
  • 歐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.4%

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美元/加幣1.4325-0.71%
澳元/美元0.62570.59%
紐元/美元0.56510.41%
歐元/美元1.03820.37%

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