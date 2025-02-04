外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.49%，報0.9056元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:00
截至台北時間04日23:00，美元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.49%，暫報0.9056點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.21%
- 近 1 週：+0.91%
- 近 3 月：+4.62%
- 近 6 月：+6.13%
- 今年以來：+0.33%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.54%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌0.71%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.34%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.51%，報1.4847元
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.82%，報1.431元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.81%，報1.10955元
- 外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.49%，報7.2744元
上一篇
下一篇