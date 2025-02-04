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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.49%，報0.9056元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:00


截至台北時間04日23:00，美元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.49%，暫報0.9056點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.21%
  • 近 1 週：+0.91%
  • 近 3 月：+4.62%
  • 近 6 月：+6.13%
  • 今年以來：+0.33%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.54%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌0.71%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.34%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.28%
  • 英鎊/美元相關性-0.74，本日下跌0.05%
  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.18%

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美元/瑞郎0.9046-0.60%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0380.35%
英鎊/美元1.24780.24%
紐元/美元0.5650.39%

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