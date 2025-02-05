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鉅亨速報

外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.81%，報1.10955元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:10


截至台北時間04日23:56，近月瑞郎上漲0.00895點漲幅達0.81%，暫報1.10955點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：-0.35%
  • 近 3 月：-4.88%
  • 近 6 月：-3.96%
  • 今年以來：-0.45%

近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.72%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日上漲0.93%
  • 美元/加幣相關性0.22，本日上漲0.84%

近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/英鎊相關性-0.33，本日上漲0.16%
  • 澳元/日元相關性-0.26，本日上漲0.43%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.26，本日上漲0.67%

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英鎊/美元1.2480.26%
澳元/美元0.62570.59%
日元/美元0.0064820.00%
馬來西亞令吉/美元0.224820.72%

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