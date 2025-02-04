中國出手反制！2/10起對美國部分進口商品加徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-04 13:19

‌



中國國務院關稅稅則委員會周二（4 日）表示，美國政府上周六宣布，以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵 10% 關稅，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。

國務院關稅稅則委員會說，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 2025 年 2 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：

‌



一、對煤炭、液化天然氣加徵 15% 關稅。

二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵 10% 關稅。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。