營收速報 - 友通(2397)1月營收9.26億元年增率高達33.85％
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 17:15
今年1-1月累計營收為9.26億元，累計年增率33.85%。
最新價為71.1元，近5日股價下跌-2.79%，相關電腦週邊下跌-3.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-144 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-118 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|9.26億
|34%
|-7%
|24/12
|9.98億
|52%
|-2%
|24/11
|10.21億
|23%
|5%
|24/10
|9.68億
|40%
|10%
|24/9
|8.81億
|-33%
|-5%
|24/8
|9.25億
|-35%
|29%
友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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