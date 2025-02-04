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鉅亨速報

營收速報 - 友通(2397)1月營收9.26億元年增率高達33.85％

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 17:15


友通(2397-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣9.26億元，年增率33.85%，月增率-7.24%。

今年1-1月累計營收為9.26億元，累計年增率33.85%。

最新價為71.1元，近5日股價下跌-2.79%，相關電腦週邊下跌-3.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-144 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-118 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 9.26億 34% -7%
24/12 9.98億 52% -2%
24/11 10.21億 23% 5%
24/10 9.68億 40% 10%
24/9 8.81億 -33% -5%
24/8 9.25億 -35% 29%

友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收友通

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