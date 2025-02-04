〈台股盤後〉均線壓力沈重 台積電率資訊、IC設計股軟反彈 收漲99點

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅延期一個月，關稅壓力稍緩，台股歷經昨 (3) 日重摔後，今 (4) 日早盤一度反彈逾 200 點，最高漲至 22934.31 點，不過市場觀望氣方仍濃厚，午盤後漲幅收斂，終場漲 99.25 點或 0.44%，以 22793.96 點作收，成交量 4089.9 億元。不過今天權值股僅台積電有所表現，並領軍資訊及 IC 設計族群穩住陣腳。