search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉均線壓力沈重 台積電率資訊、IC設計股軟反彈 收漲99點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-04 14:23

cover image of news article
〈台股盤後〉均線壓力沈重 台積電率資訊、IC設計股軟反彈 收漲99點。(圖：shutterstock)

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅延期一個月，關稅壓力稍緩，台股歷經昨 (3) 日重摔後，今 (4) 日早盤一度反彈逾 200 點，最高漲至 22934.31 點，不過市場觀望氣方仍濃厚，午盤後漲幅收斂，終場漲 99.25 點或 0.44%，以 22793.96 點作收，成交量 4089.9 億元。不過今天權值股僅台積電有所表現，並領軍資訊及 IC 設計族群穩住陣腳。 

台股紅盤日重挫 830 點，與封關日日 K 線最低點的缺口高達 676 點，儘管今天上漲 99 點作收，但缺口仍達 538 點，且季線、月線、10 日線、5 日線均在上檔形成反壓，壓制了今天的反彈力道。


權值股今天僅有台積電 (2330-TW) 有所表態，終場漲 25 元，漲幅 2.34%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.3%，聯發科 (2454-TW) 也跌 0.67%。另外，廣達 (2382-TW) 今天持續走弱，跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 跌 0.5%，日月光 (3711-TW) 也跌逾 2%。 

資訊類股今天為盤面亮點，華經 (2468-TW)、邁達特 (6112-TW) 及資通 (2471-TW) 紛紛亮燈漲停，三商電 (2427-TW)、凌群 (2453-TW) 漲逾半根停板，精誠 (6214-TW) 漲逾 4%，零壹 (3029-TW) 漲逾 3%。 

IC 設計族群今天也紅通通，世芯 - KY(3661-TW)、宏觀 (6568-TW)、揚智 (3041-TW)、安國 (8054-TW) 及神盾 (6462-TW) 皆強攻漲停，安格 (6684-TW)、瑞昱 (2379-TW)、系微 (6231-TW) 及芯鼎 (6695-TW) 漲逾半根停板。 

傳產族群今天則相對弱勢，航運類股走弱，長榮 (2603-TW)、亞航 (2630-TW)、四維航 (5608-TW) 跌逾 3%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 跌逾 2%，台驊 (2636-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、新興 (2605-TW) 也跌逾 1%。 

文章標籤

台股盤後台積電川普關稅資訊IC設計

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10952.34%
宏觀165.59.97%
聯發科1490-0.67%
廣達235-3.29%
台達電397-0.50%
日月光投控157.5-2.17%
華經28.759.94%
邁達特67.79.90%
資通57.99.87%
三商電27.27.51%
凌群64.46.62%
精誠138.54.14%
零壹133.53.09%
世芯-KY324510.00%
揚智34.959.91%
安國1189.77%
神盾160.59.56%
安格62.68.12%
瑞昱5697.56%
系微398.56.84%
長榮195.5-3.46%
亞航35.8-3.24%
四維航15.4-3.14%
陽明64.5-2.42%
萬海71.5-2.32%
台驊控股74-1.86%
慧洋-KY61.5-1.60%
鴻海165-0.30%
芯鼎62.97.16%
新興23.7-1.04%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.77
加權指數法興(購) 槓桿9.74
加權指數法興(售) 槓桿8.71
加權指數法興(售) 槓桿8.87

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
宏觀

68%

勝率

#當沖高手_強

偏強
宏觀

68%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
宏觀

68%

勝率

延伸閱讀


Empty