〈台股盤後〉均線壓力沈重 台積電率資訊、IC設計股軟反彈 收漲99點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-04 14:23
美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅延期一個月，關稅壓力稍緩，台股歷經昨 (3) 日重摔後，今 (4) 日早盤一度反彈逾 200 點，最高漲至 22934.31 點，不過市場觀望氣方仍濃厚，午盤後漲幅收斂，終場漲 99.25 點或 0.44%，以 22793.96 點作收，成交量 4089.9 億元。不過今天權值股僅台積電有所表現，並領軍資訊及 IC 設計族群穩住陣腳。
台股紅盤日重挫 830 點，與封關日日 K 線最低點的缺口高達 676 點，儘管今天上漲 99 點作收，但缺口仍達 538 點，且季線、月線、10 日線、5 日線均在上檔形成反壓，壓制了今天的反彈力道。
權值股今天僅有台積電 (2330-TW) 有所表態，終場漲 25 元，漲幅 2.34%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.3%，聯發科 (2454-TW) 也跌 0.67%。另外，廣達 (2382-TW) 今天持續走弱，跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 跌 0.5%，日月光 (3711-TW) 也跌逾 2%。
資訊類股今天為盤面亮點，華經 (2468-TW)、邁達特 (6112-TW) 及資通 (2471-TW) 紛紛亮燈漲停，三商電 (2427-TW)、凌群 (2453-TW) 漲逾半根停板，精誠 (6214-TW) 漲逾 4%，零壹 (3029-TW) 漲逾 3%。
IC 設計族群今天也紅通通，世芯 - KY(3661-TW)、宏觀 (6568-TW)、揚智 (3041-TW)、安國 (8054-TW) 及神盾 (6462-TW) 皆強攻漲停，安格 (6684-TW)、瑞昱 (2379-TW)、系微 (6231-TW) 及芯鼎 (6695-TW) 漲逾半根停板。
傳產族群今天則相對弱勢，航運類股走弱，長榮 (2603-TW)、亞航 (2630-TW)、四維航 (5608-TW) 跌逾 3%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 跌逾 2%，台驊 (2636-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、新興 (2605-TW) 也跌逾 1%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇