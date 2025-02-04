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豐興蛇年首周盤價 廢鋼、鋼筋每公噸漲300元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-04 12:53

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豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (4) 日開出蛇年首周新盤價，小鋼胚行情年前延續反彈，以及春節期間國際廢鋼小漲下，豐興本周廢鋼收購價、鋼筋牌價每公噸均上漲 300 元。

針對美國總統川普表態將針對進口鋼鐵祭出新一波關稅，豐興認為，目的主要為加強本土製造，由於美國鋼廠多以電爐為主，將帶動廢鋼用量大增，供給吃緊下，將推升廢鋼出口報價。


近期市況方面，豐興說明，農曆年前國際小鋼胚就有底部反漲現象，年後趨勢不變，鋼廠仍持正面態度，國際廢鋼也同步上漲。

以國際行情來看，日本廢鋼從農曆年前每公噸 300 美元漲至 305 美元；美國貨櫃廢鋼則從每公噸 295 美元上漲至 305 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 104.05 美元下跌至 104 美元。

跟進國際行情，豐興本周廢鋼收購價每公噸漲 300 元，鋼筋也隨原料廢鋼同步上漲 300 元；盤價調整後，豐興廢鋼收購價每公噸來到 8900 元、鋼筋牌價每公噸 1.8 萬元、型鋼基價則維持平盤每公噸 2.43 萬元。

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豐興廢鋼鋼筋

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