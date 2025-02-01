台股封關期間主要股市表現與重點新聞

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-01 14:01

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下表為台股封關期間主要股市漲跌幅 (當地時間)

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註：加密貨幣以日線收盤價計算

以下為重點新聞整理：

川普：周六起對中、加、墨加徵關稅

白宮周五 (31 日) 證實，川普總統將在本周末對美國主要貿易夥伴實施激進的關稅。

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 表示，川普將對墨西哥和加拿大實施 25% 的關稅，並對中國實施 10% 的關稅，以報復「他們來源並允許流入我國的非法芬太尼」。白宮對於關稅的具體實施方式並未提供太多細節，僅表示將在周六公開供查閱。

關於關稅的潛在豁免，目前沒有任何消息。白宮否認了《路透》早先的一篇報導，報導稱關稅將會有一些例外，而不是簡單地涵蓋所有產品，並將關稅延遲到 3 月 1 日實施。

美國與這三個國家的年度貿易額約為 1.6 兆美元。川普希望利用關稅作為談判籌碼和影響外交政策的手段，特別是在移民和毒品貿易問題上。

科技巨頭圍剿 DeepSeek 全球下架

DeepSeek 曾在科技領域嶄露頭角，但如今卻面臨 OpenAI 和 Anthropic 等科技巨頭的圍剿，引發了全球範圍內的關注和爭議，這些打壓行為可能源自於對 DeepSeek 崛起所帶來的市場威脅的擔憂。

DeepSeek 應用程式近日在義大利的 Google 應用商店和蘋果應用商店被下架，原因是義大利個人資料保護局要求其提供關於個人資料使用的資訊。

先前《彭博》報導，微軟 (MSFT-US) 和 OpenAI 正聯合調查一起可能涉及資料外洩的事件。知情人士透露，微軟的安全研究人員在秋季發現，有與 DeepSeek 相關的個人或團體可能透過未經授權的方式，利用 OpenAI 的 API 竊取了大量資料。

OpenAI 則稱公司發現 DeepSeek 透過「蒸餾」(distillation) 技術使用其模型的一些證據。「蒸餾」指的是將較大、功能較強的模型的知識，提煉至較小模型中，這個較小的模型性能較好且成本較低。

避險買盤推升 黃金價格創史上新高

自 2025 年以來黃金價格重啟升勢，2025 年迄今，黃金價格累計已上漲超過 6%。2024 年，合約價格累計漲幅接近三成。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「市場對川普政府的新貿易和外交政策的不確定性和焦慮感越來越強烈… 隨著黃金和白銀價格目前呈現上漲趨勢，新的技術性買盤正在湧現。」

Hargreaves Lansdown 資金和市場主管 Susannah Streeter 指出，投資者湧向黃金市場以求抵禦不可預測的風暴。

歐洲央行一如預期調降利率 保留進一步寬鬆計畫

歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 一如預期降息，並保留進一步寬鬆政策的計劃；同時堅持其觀點，即儘管對全球貿易存在擔憂，但歐元區通膨正在日益得到控制。

這是 ECB 自去年 6 月以來第五次降息，市場對此反應良好，存款利率從 3.0% 降至 2.75%。

雖然最新一輪調查顯示歐元區經濟出現一些復甦跡象，但其整體經濟仍然疲軟，通膨率徘徊在 2% 的目標上方，為周四降息提供了堅實的理由。

ECB 表示：「通貨緊縮進程正在順利進行中。」並補充說：「國內通膨仍然很高，主要是因為某些產業的工資和價格仍在相當長的一段時間內適應過去的通膨飆升。」「但工資成長如預期般放緩，利潤也部分緩衝了通膨的影響。」

美國祭關稅 加元、墨西哥披索走弱

State Street 資深全球市場策略師 Marvin Loh 表示，「美元的強勢主要受關稅消息和政府動向驅動。若要說有什麼『川普交易』的話，美元就是其中之一，因為它一直維持漲勢。」

Loh 補充道，「目前美元交易已經極度擁擠，若要繼續上漲，需要新的催化劑，而本周末關稅的相關消息或行動正是當前的驅動因素。」