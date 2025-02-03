聯準會按兵不動、歐央行續降息 富達國際看Fed操作有3大重點 「這樣」投資最避險
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 15:28
富達國際今 (3) 日發表最新利率觀點及投資策略，認為美國利率政策有 3 大基調：聯準會不變應萬變，維持利率 4.25-4.50% 不變，以政策穩定為優先，未來觀察通膨與就業；歐洲央行降息 1 碼下調利率至 2.75%，未來將持續降息，建議投資人以全球優質債券，搭配全球優質股息策略為核心，看好優質科技股長線展望。
上週儘管在面對川普之貿易關稅不確定性，及新政策對通膨與經濟增長之影響仍未定下，2025 年美國與歐洲之第一場貨幣政策會議，聯準會維持利率不動，而歐洲央行在考量疲弱的經濟，採取降息 1 碼之政策。
短期內聯準會「以不變應萬變」
富達國際宏觀與戰略資產團隊認為，Fed 近期操作三大特點：
1. 暫停降息，維持利率不動：聯準會將基準利率維持在 4.25-4.50%，此為自去年 9 月開始降息以來的首次暫停，其主要因聯準會正面臨日益複雜的經濟環境。會後聲明中主要調整有二，第一調升勞動市場評估，從之前就業「放緩」，轉為就業「穩定」，此亦反應 12 月強勁之就業報告；第二刪除去年 12 月聲明中提及「通膨持續取得進展」的措辭，轉為「通膨仍略有上揚」。
2. 就業與通膨為未來政策考量：鮑威爾在會後記者會淡化其只是用語微調，然其內容對通膨仍維持審慎看法，且避免回答任何關稅問題。此外，即使強調委員會不認為目前急於降息，但其立場偏向鴿派，例如其表示目前政策利率仍具限制性，未來若通膨或就業市場需要，仍會降息。儘管市場在鷹派的利率決策與傾向進一步降息之鮑威爾間出現搖擺，富達認為當聯準會能開始將實際的行政政策納入其預期時，這種緊張局勢將獲得解決。
3. 現階段以政策穩定優先考量：預期關稅與縮減移民之政策將使通膨持續上升，加上目前勞動市場正穩定而非放緩，此均強化富達預估聯準會 2025 年維持目前利率不動之觀點，現階段優先考慮政策穩定，而非過早調整政策。
歐洲央行進一步降息提振經濟
1. 如預期下調政策利率 1 碼：歐洲央行一如市場預期將主要政策利率下調 1 碼至 2.75%，會後聲明仍強調未來利率動向將依經濟數據動態評估。此外，其持續表示目前政策利率仍具限制性，在達到中性利率之前仍將進一步降息，市場預估中性利率約為 2%。
2. 通膨可控、經濟具下滑風險：雖然本次會議沒有釋出新的經濟預測，但最近的經濟數據顯示第四季 GDP 零成長，低於歐洲央行預估之 0.2%，經濟具下滑風險。在通膨方面，第四季 CPI 與核心 CPI 均低於預期，儘管面臨貿易不確定性、工資上揚、能源價格上漲與貨幣貶值可能是造成短期上行風險，然而，主席拉加德強調通膨仍在可控之正軌中。
3. 預估仍有 4-5 碼降息空間：展望未來，預估歐洲央行在達到 2% 中性利率之前，仍將維持降息貨幣政策。此外，我們認為考量經濟前景仍具挑戰性，加上全球貿易緊張局勢，將使歐洲央行將終端利率下調至 1.5%。
針對投資策略，富達多元資產投資團隊表示目前仍處於景氣循環末期，仍有利風險性資產表現，對於股票維持「加碼」投資評等；對於信用債，鑒於基本面強勁，但信用利差已收窄，維持「中性」投資評等；對於政府公債，儘管殖利率有所上揚，考量川普政策可能增加通膨風險，故維持「中性」評等。展望未來，鑒於美國未來政策尚未底定，地緣風險猶存，預料市場仍將持續呈現震盪，投資策略建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好具評價優勢之優質科技股長線展望。
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