外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.66%，報87.1075元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/印度盧比上漲0.572點漲幅達0.66%，暫報87.1075點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.90%
- 近 1 週：+0.39%
- 近 3 月：+2.92%
- 近 6 月：+3.27%
- 今年以來：+1.04%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲1.14%
- 美元/台幣相關性0.36，本日上漲1.45%
- 美元/瑞郎相關性0.36，本日上漲0.59%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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