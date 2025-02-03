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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.66%，報87.1075元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/印度盧比上漲0.572點漲幅達0.66%，暫報87.1075點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.90%
  • 近 1 週：+0.39%
  • 近 3 月：+2.92%
  • 近 6 月：+3.27%
  • 今年以來：+1.04%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲1.14%
  • 美元/台幣相關性0.36，本日上漲1.45%
  • 美元/瑞郎相關性0.36，本日上漲0.59%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.43，本日上漲1.15%
  • 英鎊/美元相關性-0.40，本日上漲0.86%
  • 歐元/加幣相關性-0.36，本日上漲0.29%

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美元/台幣32.9680.88%
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英鎊/美元1.2286-0.84%
加幣/美元0.6795-1.26%

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