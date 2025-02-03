外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.56%，報1.3659元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/新加坡幣上漲0.0076點漲幅達0.56%，暫報1.3659點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.84%
- 近 1 週：+0.93%
- 近 3 月：+2.47%
- 近 6 月：+2.38%
- 今年以來：-0.43%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.28%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲1.29%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲1.14%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌1.13%，報158.98元
- 外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.53%，報0.8315元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.88%，報0.9187元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大跌0.78%，報1.09485元
上一篇
下一篇