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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.56%，報1.3659元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/新加坡幣上漲0.0076點漲幅達0.56%，暫報1.3659點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.84%
  • 近 1 週：+0.93%
  • 近 3 月：+2.47%
  • 近 6 月：+2.38%
  • 今年以來：-0.43%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.28%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲1.29%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲1.14%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲1.16%
  • 英鎊/美元相關性-0.83，本日上漲0.89%
  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲1.69%

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美元/新加坡幣1.36690.63%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0222-1.35%
英鎊/美元1.2287-0.83%
紐元/美元0.5553-1.47%

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