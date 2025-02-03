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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.18%，報11.4513元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00


截至台北時間03日08:00，美元/挪威克朗上漲0.134點漲幅達1.18%，暫報11.4513點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.48%
  • 近 1 週：+1.29%
  • 近 3 月：+2.64%
  • 近 6 月：+3.58%
  • 今年以來：-0.28%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.7%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.25%
  • 美元/加幣相關性0.74，本日上漲1.29%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.84，本日上漲1.22%
  • 澳元/美元相關性-0.82，本日上漲1.19%
  • 歐元/美元相關性-0.78，本日上漲1.14%

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加幣/美元0.6806-1.10%
紐元/美元0.5566-1.24%
澳元/美元0.6136-1.21%
歐元/美元1.0236-1.22%

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