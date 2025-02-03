外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.85%，報190.63元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 17:50
截至台北時間03日17:50，英鎊/日元下跌1.64點跌幅達0.85%，暫報190.63點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.41%
- 近 1 週：-1.22%
- 近 3 月：-2.77%
- 近 6 月：+2.52%
- 今年以來：-2.08%
英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌2.14%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.34，本日下跌1.36%
- 美元/港幣相關性-0.32，本日下跌0%
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