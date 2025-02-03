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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報168.94元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 18:00


截至台北時間03日18:00，瑞郎/日元下跌1.33點跌幅達0.78%，暫報168.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-1.10%
  • 近 3 月：-3.15%
  • 近 6 月：-0.32%
  • 今年以來：-1.53%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.37，本日下跌2.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.24，本日下跌1.37%
  • 美元/瑞郎相關性-0.22，本日下跌0.68%

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