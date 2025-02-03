外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報168.94元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 18:00
截至台北時間03日18:00，瑞郎/日元下跌1.33點跌幅達0.78%，暫報168.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-1.10%
- 近 3 月：-3.15%
- 近 6 月：-0.32%
- 今年以來：-1.53%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.37，本日下跌2.25%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.24，本日下跌1.37%
- 美元/瑞郎相關性-0.22，本日下跌0.68%
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