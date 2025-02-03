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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.25%，報11.2237元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00


截至台北時間03日08:00，美元/瑞典克朗上漲0.139點漲幅達1.25%，暫報11.2237點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.56%
  • 近 1 週：+1.62%
  • 近 3 月：+3.21%
  • 近 6 月：+4.99%
  • 今年以來：+0.22%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.83，本日上漲0.7%
  • 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲1.24%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.75，本日上漲0.5%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.85，本日上漲1.14%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日上漲1.22%
  • 澳元/美元相關性-0.75，本日上漲1.19%

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紐元/美元0.5562-1.31%
澳元/美元0.6133-1.26%

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