外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.53%，報0.8315元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:10
截至台北時間03日16:10，歐元/英鎊下跌0.0044點跌幅達0.53%，暫報0.8315點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.83%
- 近 1 週：-0.54%
- 近 3 月：-0.25%
- 近 6 月：-1.90%
- 今年以來：+1.05%
歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對
歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.29，本日下跌0.92%
- 英鎊/美元相關性-0.26，本日下跌0.86%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.23，本日下跌1.57%
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