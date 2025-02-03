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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.53%，報0.8315元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:10


截至台北時間03日16:10，歐元/英鎊下跌0.0044點跌幅達0.53%，暫報0.8315點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.83%
  • 近 1 週：-0.54%
  • 近 3 月：-0.25%
  • 近 6 月：-1.90%
  • 今年以來：+1.05%

歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對


歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.29，本日下跌0.92%
  • 英鎊/美元相關性-0.26，本日下跌0.86%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.23，本日下跌1.57%

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加幣/美元0.6805-1.12%
英鎊/美元1.2298-0.74%

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