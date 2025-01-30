〈財報〉微軟Q2營收成長黯淡 Azure成長遜色 Q3財測也令人失望 盤後挫近5%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-30 11:49

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微軟周三 (29 日) 發布的第二財季財報，Azure 雲端運算服務的成長低於預期，且第三季營收財測令人失望，致使盤後股價一度大跌 5%。

微軟 (MSFT-US) 周三收低 1.09%，盤後下挫 4.63%，報每股 421.85 美元。在發布財報之前，微軟股價 2025 年迄今已上漲 5%，而標普 500 指數同期上漲約 3%。

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FY25 Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪數據)

營收： 677 億美元至 687 億美元 vs 697.8 億美元

Azure 營收：(在固定匯率下) 成長 31% 至 32% vs. 33.4%

Hood 預期，第三財季和第四財季的資本支出應該與第二財季相去不遠，但到 2026 財年資本支出增長應可較本財年放緩。「出組合將開始轉向短期資產，這與營收成長更為相關。」

FY25 Q2 (12/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪數據)

EPS：3.23 美元 vs. 3.11 美元

營收：年增 12.3% 至 696.3 億美元 vs.687.8 億美元

純益：241.1 億美元

第二財季資本支出（不包括融資租賃）：158 億美元 vs. 157 億美元 (Visible Alpha 查訪數據)

第二財季營收僅年增 12.3%，為 2023 年中期以來的最低成長，其中純益 241.1 億美元，高於去年同期的 218.7 億美元。

各部門 Q2 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 19% 至 255.4 億美元，略低於預期。 (StreetAccount 估計為 258.3 億美元)

Azure 和其他雲端服務的營收年增 31%，低於上一季的 33%，也略低於分析師預期。執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，微軟目前人工智慧的年化營收為 130 億美元。

第二財季中的成長，有 13% 來自人工智慧。微軟並未揭露 Azure 營收金額，但 CNBC 和 StreetAccount 調查的分析師預計其成長率分別為 31.9% 和 31.1%。

財務長 Amy Hood 預計，在固定匯率下，Azure 第三財季將成長 31% 至 32%，略低於 StreetAccount 查訪的分析師共識 (33.4%)。

去年 10 月，Hood 曾表示，與上半年相比，Azure 在 FY25 下半年的成長將會加速。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)

營收：年增 13.9% 至 294.4 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 288.9 億美元)

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。

營收：146.5 億美元，與去年同期持平，但高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 142.9 億美元)。

微軟第二財季來自設備製造商的 Windows 作業系統許可營收年增 4%。科技調研機構 Gartner 估計當季 PC 出貨量增長 1.4%。

「其他支出」項目

微軟第二財季「其他支出」項目 22.9 億美元。去年 10 月，Hood 本預計該金額為 15 億美元主要是因為微軟在 OpenAI 中預計會承擔損失，微軟迄今已向 OpenAI 投資了近 140 億美元。

「其他支出」項目增加是因為微軟對 Cruise 的投資認列減損。通用汽車 (GM-US)12 月表示將放棄 Cruise 。

第二財季發展

微軟宣布推出 Windows 365 Cloud Link，這是一款企業員工可以用來存取儲存在雲端的應用程式和檔案的個人電腦。

微軟 GitHub 部門除了支援 OpenAI 之外，還宣布支援 Anthropic 和 Google 的聊天機器人人工智慧模型 (GitHub 擁有 1.5 億開發者)。

微軟本季向 OpenAI 額外投資了 7.5 億美元。納德拉在電話會議上表示：「OpenAI 即將推出更多內容，敬請期待。」

微軟未出席白宮 1 月 21 日舉行的「星際之門」AI 基礎設施項目的新聞發布會，該項目可能吸引高達 5000 億美元的投資。

DeepSeek 影響

由於 DeepSeek 人工智慧模型橫空出世，微軟周一股價下跌 2%。

DeepSeek 去年 12 月推出一個開源模型，訓練成本為 560 萬美元 (不包括數據和早期研究成本)，且比美國主要公司的模型更有效率。上周 DeepSeek 稱其最新模型 R1 在一些測試中表現優於 OpenAI。

納德拉表示，微軟的 Azure AI Foundry 和 GitHub 現在可以取得 R1 模型，且該模型很快就能在 Copilot+ PC 上運作。