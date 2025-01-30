〈財報〉Meta Q4業績高於預期 激勵盤後漲逾2%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-30 09:03

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截稿前，Meta 周三收高 0.32%，盤後上漲 2.29%，報每股 692 美元。

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Q4 財報關鍵數據 v.s. 分析師預估 (LSEG 查訪數據)

EPS：8.02 美元 vs 6.77 美元

營收：年增 21% 至 483.9 億美元 vs. 470.4 億美元

純益：年增 49% 至 208 億美元 (去年同期為 140 億美元)

全系列 app 每日活躍用戶：年增 5% 至 33.5 億 vs 33.2 億

第四季的成本和費用：年增 5% 至 250.2 億美元

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，2025 年將重新定義公司與政府的關係。「現在的美政府為產業的佼佼者自豪，且首重美國技術的勝利，並捍衛我們在海外的價值觀和利益。我樂觀認為，美政府這樣的態度能帶來進步和創新。」

然而，Meta 預估第一季營收將在 395 億美元至 418 億美元之間，其中值低於分析師預期的 417.3 億美元。

財務長 Susan Li 表示，Meta AI 聊天機器人每月活躍用戶超過 7 億，較 12 月公布的 6 億數據有所上升。祖克柏預計 Meta AI 今年的用戶數將達到 10 億。

「一旦服務達到這種規模，它通常就會形成持久的長期優勢。」祖克柏周三說。

祖克柏表示，DeepSeek 的出現證實了 Meta 對開源人工智慧方法的承諾。Meta 一直在推廣其 Llama 品牌的 LLM 模型，作為 OpenAI 和 Google 技術的開源替代方案。(DeepSeek 是由中國實驗室建造的高效能開源大型語言模型，其成本僅為美國同類產品的一小部分)

「全球將會有開源標準，為了我們自己國家的利益，美國成為標準非常重要。」

祖克柏表示，Meta 已經完成了對 Llama 4 迷你版的訓練，而對 LLM 更大版本訓練「也正在取得重大進展」。

Meta 重申周五的公告，即今 (2025) 年資本投資將有 600 億至 650 億美元用來推動其人工智慧策略，因為祖克柏相信大力投資公司的人工智慧基礎設施將帶來戰略優勢。

第四季 Meta 旗下 app (臉書、IG、Messenger、WhatsApp 等) 每日活躍用戶年增 5% 至 33.5 億，高於上一季的 32.9 億，也高於分析師預期的 33.2 億。

Meta 並未提供 2025 年營收預測，但財務長 Susan Li 表示，公司對核心業務的投資將使今年「有機會繼續實現強勁的營收增長。」

Reality Labs 部門

該部門負責開發虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術。第四季銷售額為 11 億美元，但營業虧損近 50 億美元，創迄今最高單季虧損額。

Meta 預計 2025 年總支出將在 1140 億美元至 1190 億美元之間，其中大部分支出與基礎設施成本有關。