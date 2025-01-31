Grok 3遲未推出、鋒頭遭搶 DeepSeek成馬斯克最新敵人

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 11:00

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中國 AI 創業公司 DeepSeek 本周在全球爆紅，《金融時報》日前更以「中國小型 AI 新創公司 DeepSeek 如何震驚矽谷」為題進行報導，其 R1 模型以低成本的投入而跟 OpenAI 的 ChatGPT 性能媲美，但這也讓馬斯克的攻擊名單多了一位新成員。

《字母榜》報導，曾投資 OpenAI、現為 xAI 掌舵者的馬斯克雖暫時未在 X 平台公開點評 DeepSeek，但也在別人的評論區里擠眉弄眼，有人質疑 DeepSeek 便跟進幫腔，像是 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 上周六 (25 日) 受訪時稱 DeepSeek 擁有 5 萬顆輝達 H100 晶元，但不能對外說，馬斯克隨後則評論道「明顯就是啊！」

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有人讚賞 DeepSeek，像是 Salesforce 執行長在 X 上稱 DeepSeek 在 App Store 排名第一，超越 ChatGPT 卻不需要輝達的超級計算機，馬斯克就唱反調。

隨後有人問馬斯克是否相信 DeepSeek 只用很少的錢就達到 OpenAI 水準，馬斯克則回說「笑死我了，不信！」

不過，在 AI 大模型領域，馬斯克的麻煩才剛剛開始。他的 xAI 原本打算去年底推出 Grok 3，至今仍不見蹤影。

OpenAI 依然是馬斯克的「一生之敵」，下個月有可能發佈 o3，而被馬斯克嘲諷 100 億美元都拿不出來的軟銀，日前也宣佈要投資 OpenAI 達 250 億美元。

報導指出，無論 Grok 3 真正實力如何，原本篤定拿到的全球「熱搜」遭 DeepSeek 搶走，此事讓馬斯克感到非常不爽。他最不喜歡的事情之一就是被競爭對手搶風頭。

在 DeepSeek 橫空出世前，xAI 鎖定的競爭對手便是 OpenAI，兩者產品和技術難分高下，以算力為基礎的尺度定律平行作用於兩家公司，但隨著 R1 大模型到來，xAI 面臨著 DeepSeek 全新的典範式競爭，且 DeepSeek 已展現出空前的發展潛力。

不過，DeepSeek 遠遠沒到開香檳的時候。從技術上來看，R1 儘管驚豔，但也談不上甩開 o1 幾條街，而 OpenAI 更強大的 o3 據說下月就會推出，無論在軟體工程，還是競賽數學、掌握人類博士級別的自然科學知識能力方面，o3 都明顯高出 o1 一籌，且 o3 在 AGI 方面取得突破，最高測試成績達到類人水準。

若加上號稱比 R1 更強的 Grok 3，DeepSeek 的對手們在經歷集體震驚後，已準備端出最新研發的利器捲土重來。