〈陸股盤後〉川普釋對陸關稅和緩信號 滬指連二紅 科技股全線彈漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-24 16:18

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中國 A 股三大指數周五 (24 日) 開低走高，科技股全線反彈，上證指數(SSEC) 連兩日收漲，因美國新總統川普最新發言暗示可能對中國關稅採取較為溫和態度。

滬指周五收高 0.7% 至 3252.63 點，深證成指 (SZI) 收漲 1.15% 至 10292.73 點，創業板指亦漲 1.36% 至 2121.84 點，滬深北三市成交額合計人民幣 123366 億元。

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盤面上，軟體、傳媒、汽車、半導體、旅遊、鋼鐵、有色金屬與券商等族群走強，智譜 AI、財稅數位化、AI 應用、信創概念等活躍，開普雲、傑創智能、漢得資訊、新致軟體、視覺中國、漢王科技、啟明星辰、焦點科技、思特奇、世紀天鴻等多股漲停。人形機器人概念活躍，盛通股份、五洲新春、美格智能等漲停，且多股創歷史新高。

下跌族群方面，供氣供熱、房地產、釀酒、石油、電力等類股跌幅居前，酒鬼酒、捨得酒業跌幅居前，房地產板塊領跌，中交地產跌停，榮盛發展跌超 9%。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 3954 檔股票上漲，1223 檔下跌，平盤有 211 檔。另據大智慧 VIP，滬深兩市及北交所共 113 檔股票漲幅在 9% 以上，33 檔股票跌幅在 9% 以上。

平安證券表示，中長期資金入市方案落地，有利於增強資本市場長期發展韌性、加快資本市場高質量發展。一方面，中長期資金規模大、投資期限長，能夠有效降低股市短期波動，促進市場內在穩定性提升。另一方面，中長期資金入市有助於推動投資者結構向機構化、專業化方向發展，引導市場樹立價值投資和長期投資理念，促進市場生態改善和長期健康發展。

國泰君安證券認為，當前引導中長期資金入市政策信號意義重大，資本市場內在穩定性和市場活躍度有望增強，且中長期資金入市也將在支持國家戰略實施等方面發揮重要作用，助力資本市場高質量發展。