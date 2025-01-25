川普2.0來了、總預算大砍2075億、台股龍年封關 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-25 09:36

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美國總統川普周一 (20 日) 就職，包括和碩董事長童子賢及三三會理事長林伯豐皆對川普上任提出看法；2025 年總預算周二 (21 日) 通過三讀，最終大砍 2075 億元，為史上新高；台股周三 (22 日) 封關，金龍年大漲逾 5000 點，以下為本周大事回顧：

川普 2.0 比川普 1.0 務實 童子賢：美關稅政策往好的方向修正

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川普上任「川三不」開步走！三三會林伯豐籲政府成立專案小組因應

美國總統川普走馬上任，簽署多項行政命令，對此三三會理事長林伯豐周三 (22 日) 指出，台灣應注意川普的「川三不」，包括不做無用的外交、不派兵到境外實戰，以及退出世界衛生組織 (WHO)，建議政府成立專案小組以因應變化。

史上最高！朝野激烈攻防 立院三讀通過 2025 年總預算 大砍 2075 億

中央政府總預算案於周二 (21 日) 通過三讀。審議結果，歲出總額達 3 兆 1324 億 6890 萬 9 千元，審查結果共計減列 67 億 3763 萬元，除通案外減列 1068 億 6162 萬 9 千元，連同之前審查通刪 939 億 7500 萬元，共刪 2075 億 7425 萬 9 千元，創史上新高。

金龍年飆漲 5429 點風光封關 元月行情漲 490 點收 23525 點

台股周三 (22 日) 迎來龍年封關日，受惠台積電領軍電子股上攻，終場大漲 225.4 點，收在 23525.41 點，龍年則從 18096.07 點一路飆漲，漲點高達 5429.34 點，漲幅約 30% 相當驚人，為金龍年完美封關；今天同時收日線、周線和月線，三線全紅，元月行情上漲 490.31 點。

〈聯電法說〉去年 Q4 獲利大減 探四年半低點 全年 EPS 3.8 元

公司預估，今年第一季整體產能利用率將維持在 70% 左右，晶圓出貨量持平，美元平均售價 (ASP) 季減 4-6%，毛利率高於 25%，相較上季的 30% 明顯下滑。

宏達電與 Google 簽 2.5 億美元 XR 授權協議 部分研發團隊加入 Google

虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW)(以下簡稱 HTC) 周四 (23 日) 宣布與 Google LLC 共同簽署協議，根據該協議，HTC 將收到 Google 所支付的交易價金 2.5 億美元 (約新台幣 81.9 億元)，部分 HTC 的 XR 研發團隊成員將加入 Google。在此次協議中，HTC 的 XR 智慧財產權非專屬授權 (IP) 將授予 Google 使用。在簽署這項協議後，HTC 和 Google 將探討未來的合作機會。

央行發布新任理事名單 兆豐金董座董瑞斌將任常務理事 台糖董座吳明昌為理事