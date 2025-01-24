智邦執行長石軍：因應 AI 產業投資浪潮 2025年多元布局應對國際變局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-24 16:07

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網通廠智邦 (2345-TW) 今 (24) 日舉辦媒體聯訪，總經理暨執行長石軍受訪指出，智邦 2025 年將以謹慎樂觀態度，因應 AI 產業投資浪潮，同時針對全球生產基地進行多元布局，其中越南僅是策略布局的其中一環，智邦也在其他地區設有生產基地以因應國際局勢變化。

石軍提到，當前 AI 產業投資規模龐大，例如美國日前提出的「星際之門」計畫，便要斥資 5000 億美元，展望 2025 年，石軍認為，AI 將成為市場主流，但其發展仍存在不確定性，儘管各國在 AI 技術進行如此巨大規模的投資，但 AI 實際產生的投資報酬仍遠低於預期，特別是 AI 技術從企業端滲透到一般用戶端的時程仍待觀察，這是 AI 發展的風險之一。

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石軍指出，受到中美政治因素影響，目前全球五大科技公司的採購模式各異，雖然主要影響來自美國，但對區域經濟的衝擊將遍布全球，全球製造布局不能僅著眼於單一國家；石軍以越南廠為例，指出智邦在生產基地的規劃上，也會考慮越南和其他國家貿易關係和進出口政策，在其他國家設廠時，也都有類似的風險考量。

石軍提到，智邦目前在北美已設有生產線，未來將持續以分散風險為原則進行全球布局。他解釋，當前的經濟安全議題已超出亞太範疇，擴及歐洲，因此必須預先做好多方布局，以因應各種可能的政策變化。