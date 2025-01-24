日本央行一如預期升息 日元在波動後走強

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-24 13:18

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日本央行周五 (24 日) 升息，將關鍵政策利率上調至 17 年來的最高水準，這是日本央行在不到 1 年裡第 3 次升息。市場當前關注，央行總裁植田和男是否會在記者會上就未來動向給出任何暗示。

據央行聲明，植田和其他董事會成員在為期兩天的會議結束時將隔夜拆借利率上調了 25 基點，至 0.5%。升息決定符合市場預期。日本央行幾乎上調了所有通膨預測，並表示如果經濟前景得以實現，將繼續升息。

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此前，周五稍早發布的一份報告顯示，不包括新鮮食品的消費者物價上漲 3%，遠高於央行的通膨目標。

日本政府做出此決定後，日元兌美元匯率最初出現波動，隨後走強。截至當地下午 1:18，日元上漲約 0.6%，至 155.09。在東京，其他主要貨幣兌美元的走勢大致一致。政府公債期貨下跌，日本基準東證股價指數抹去漲幅。

植田和他的副手上周暗示將採取升息行動，提前讓市場定價及消化，這與 7 月的情況形成了鮮明對比，當時日本央行上一次升息令許多投資者措手不及，並導致全球市場崩潰，日本日經 225 股票指數出現有史以來最大單日跌幅。

日本央行認為，目前的實質利率處於極低水準。如果經濟活動和價格前景符合預期，央行將繼續升息並調整貨幣寬鬆的程度。

央行並預計， 2025 年春季的工資談判將再次帶來大幅加薪，這將為央行提供進一步升息的空間。決策者還關注美國總統川普增加貿易關稅的計畫，這可能會影響日本的出口商，同時也可能削弱日元。