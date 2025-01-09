近期升息條件形成？日本央行：加薪幅度正在擴大

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-09 20:10

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日本央行（BOJ）表示，日本央行表示看到薪資上漲有進展，但沒有明確暗示本月是否會升息。

一些公司已經在研究今年可以加薪多少，這表明人們更加相信去年出現的大幅加薪，將會持續下去。

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日本央行大阪分行主管 Kazushige Kamiyama 表示：「與採取觀望態度相比，更多公司比過去更早宣布了加薪的意向」。他表示：「小型企業更普遍地認為需要加薪。我們可以預期今年的薪資增長將會很穩健」。

日本央行一再表示，持續、廣泛的加薪是將短期利率從目前的 0.25% 上調的先決條件，一些分析師認為這一舉措最早可能在本月晚些時候的政策會議上出現。

在周四 (9 日) 舉行季度地區經理會議後發布的聲明中，央行表示：「總體而言，有許多報導稱，廣泛的企業都認為有必要繼續加薪」。

這些調查結果是日本央行將在 1 月 23 日至 24 日舉行的下次政策制定會議上仔細審查的因素之一，屆時董事會將討論經濟是否足夠強勁，足以證明進一步升息是合理的。

高盛日本現任董事總經理、央行前首席經濟學家 Akira Otani 表示：「地區經理會議的結果顯示，經濟和物價的發展與日本央行的預測一致。這些討論支持了我們認為央行 將在 1 月升息的觀點」。

在一份關於地區經濟健康狀況的聲明中，央行補充說，日本許多地區的企業都在尋求支付更高的工資，從而導致價格上漲範圍擴大。

在這份報告中，日本央行也上調了九個地區中兩個地區的經濟評估，暗示經濟將持續復甦。