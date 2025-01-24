日銀總裁植田：未來政策調整將根據經濟和物價發展決定

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-24 16:00

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日本央行周五 (24 日) 將短期政策利率從 0.25% 調升至 0.5%，此為自 2008 年全球金融危機以來首次升息。在利率決策後的記者會上，總裁植田和男表示，如果經濟和物價按照預期發展，央行將會繼續行動。

他強調，調整貨幣寬鬆政策的時機和步伐將取決於當時的經濟和物價發展，沒有預設的想法，每次政策會議都會根據經濟和物價的發展以及風險來做決定。

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植田指出，中性利率的估計範圍很廣，升息至 0.5% 後，距離中性利率的差距確實縮短了，但仍有相當的距離。

植田認為，有必要根據經濟和物價的發展來提高利率，並需要觀察升息對經濟的影響，因此，逐步分階段提高利率是合適的做法。

經濟展望

植田表示，日本經濟正在溫和復甦，儘管看到了一些疲軟的跡象。

他認為，美國經濟狀況良好，全球金融市場整體上保持穩定。然而，必須關注金融和外匯市場及其對日本經濟和物價的影響。

植田表示，由於實質利率仍為負值，寬鬆的貨幣條件將繼續支持經濟。

通膨預期

植田表示，基本通膨的上升是溫和的，他認為日本央行在應對通膨方面並未嚴重落後。他預計價格趨勢正朝著 2% 的通膨目標上升。

他指出，這次上調 2024 和 2025 財年核心消費者物價指數 (CPI) 預測，主要是由於成本推動因素。由於薪資上漲正在反映在物價上，經濟和物價的發展與央行的預期「相符」。

關於薪資，植田指出，現已有更多公司表示有意願在今年的春季工資談判中繼續穩步提高工資。他表示，央行委員會判斷，春季薪資談判，將再次帶來強勁的漲幅。

植田認為，外匯對價格的影響已比過去更大，因為企業更渴望提高工資和價格。

整體來看，日銀預計 2025 年的 CPI 上升預期將在年中左右達到高峰，之後會趨於穩定。

其他議題

關於美國的關稅政策，植田總裁表示，目前關稅規模存在高度不確定性，一旦有更明確的信息，央行將會納入預測並反映在政策決策中。他表示，在美國關稅政策細節明確之前，無法評論其影響。