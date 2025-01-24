〈房產〉春節前買氣淡 全台房市元月交易量衰退 待3月才能稍明朗

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-24 12:21

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元月迎來春節即將到來，加上銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響全台房市買氣，讓房市交降溫，由房仲業統計 2025 年 1 月全台交易量較上月出現下滑，中信房屋總經理張世宗指出，1 月適逢農曆春節，工作天數較少，加上年關將至，部分購屋民眾會選擇推遲到年後再做決定，因此 1 月的交易量與上個月同天期相比減少。

依房仲業者統計，永慶房屋指出、如以同樣交易天數來看，1 月交易量較去年 12 月僅量縮 7%，中信房屋統計內部成交件數，截止到 1 月 24 日，1 月全台交易量相較於上月同天期減少約 10.3%，較去年同期減少約 22.7%；而依住商機構統計，全台 1 月交易量比上月同期減少 28.3%，比起去年同期減少 12.1%，因工作天數較少，同時不少分店提前放假，讓成交量受到影響。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過去每年 12 月底會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，最晚會落在農曆年前，而今年春節來得早，放假天數多，許多買家在 12 月已經搶進，影響所及也讓 2025 年開春第一個月的房市表現疲軟，至於民眾關心的打房效應如何，由於 2 月份僅有 28 天，恐怕也要等到 3 月交易狀況才能比較明朗。

中信房屋總經理張世宗指出， 1 月的交易量與上個月同天期相比減少約 1 成。從區域表現來看，除新北和台南分別出現 10.5%、15% 的月減幅之外，其他四都的表現較普遍較上月有所增長，其中高雄的月增幅更是達到 8%、居全台六都之冠。新北和台南的部分新興重劃區和外圍區域，過去幾年仰賴建設題材的推動，房價漲勢相當驚人，但配套生活設置卻未能完善，在房市趨冷的大環境下，這些區域的市場表現較可能受到抑制。

至於，六都中交易量月增幅最多的高雄，最近幾年除科技題材的加持外，高雄的大眾運輸網絡也在不斷優化，尤其是日前高鐵南延屏東計畫確定採用「高雄方案」，也給高雄車站周遭的房市發展增加了不少想像空間，進而帶動區域房市交易量能的回溫。

張世宗表示，金龍風暴持續發威，隨著投資客大量退場，市場回歸剛需基本面，對自住客群來說，開發成熟、基礎機能完善、人口穩定的蛋黃區不僅生活便利，且房價也更具抗跌保值性，自然是購屋首選，因此預估相較於其他區域，今年蛋黃區依然能維持一定的市場熱度。在產品選擇方面，小坪數、總價 2000 萬元以內、符合自住需求的物件仍將是市場上的搶手貨。