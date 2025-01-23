〈房產〉年貨大街周邊房價一次看 北市南門市場坪價跨越百萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 16:13

‌



春節即將到來，不少人會到年貨大街一次購足年節用品，房仲業者統計實價登錄資料，比較北中南六大年貨大街周邊房價，其中若單論房價增幅，以高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，僅歷經 3 年漲勢即達 92.5%。而北市南門市場商圈房價最高，達每坪 105.6 萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，各知名年貨大街多位市中心老城區，周遭缺乏房市話題，致使整體房價漲幅有限，僅有左營眷村由於新成屋帶動，房價漲勢一枝獨秀。

‌



統計實價登錄資料，全台六大年貨大街中，以台北市迪化街商圈、南門市場商圈房價最高，兩地去年平均成交行情分別達每坪 87.2、105.6 萬元。賴志昶分析，迪化街位處北市老城區，過去較缺乏房市議題，也由於開發早期，素地更顯稀缺，少有新案進駐，惟近年於捷運站點或主幹道周邊興起都更議題，帶動區域房價漲勢；至於南門市場位處北市蛋黃區，除有捷運中正紀念堂站加持，本身市場歷經改建後煥然一新，亦帶動周邊機能與街景大幅提升，加上近期區域亦有零星都更、危老議題，地區房市具一定支撐力道。

另據統計，全台六大年貨大街中漲勢最高者，為位處高雄市的左營眷村，該地去年成交單價分別約 31 萬元，相較 2022 年漲勢高達 92.5%。住商不動產 R15 祥富加盟店店東蔡昆祥分析，該眷村屬左營舊市區，過去房價基期偏低，而近年來區域出現不少新案，新成屋行情來到 3-4 字頭，加上北高雄有科學園區等議題帶動，區域房市前景可期，因此可見左營舊市區近年來平均多有四至九成漲幅。

至於台中市一中街、天津路等中部年貨大街商圈，周邊房價相對漲勢有限，賴志昶認為，兩地皆位處台中市中心，商業與生活機能性無庸置疑，惟區域街容較屬舊市區，房市新案供給亦較顯稀缺，致使價位難有支撐力道。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨補充，年貨大街傳統上會為商圈帶來穩定人潮，進而推動在地店面租金與房價走勢，惟近年來隨著社會日趨小家庭化，加上消費模式改變，電商與外送平台相繼興起，讓以往年貨大街人頭攢動的景象較不復見，進而影響周邊房市。