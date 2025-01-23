〈房產〉永慶房屋2025年規劃再於雙北新展10家直營店
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 17:39
銀行房貸趨緊及台灣央行祭出第七波房市信用管制影響之下，重創 2024 年第四季的房產市場成交量能，永慶房屋今 (23) 日指出，2025 年看好台灣房市穩健發展，2025 年目標再新展 10 家直營店。而日前房仲業者台灣房屋集團也在尾牙宴上指出今年將擴大徵才 3500 人。
永慶房屋 2025 年的此一逆勢擴張計畫，新展 10 家直營店將以雙上大爲主，永慶並指出，永慶除持續擴大服務版圖、並提高單店人力。
永慶房屋總經理吳良治指出，永慶房屋堅持誠實服務，不做投機客生意，因此未受政府打炒房影響，儘管信用管制政策影響短期房市交易量縮，卻有助於房市長久健全發展，因此永慶更要提前部屬，持續展店與提高單店人力，培養專業的不動產經紀人員。
依求職網站調查，高達 95% 的上班族在「農曆年後會想換工作，比例創下 16 年來的新高紀錄，其中的轉職動機有 63.5% 是不滿意薪水，顯示高薪職缺仍是各行各業在年後徵才的主戰場。
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