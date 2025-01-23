〈房產〉向脫北者招手 桃園青埔這三區還有坪價2字頭的房價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 15:58

‌



2024 年台灣燈會在桃園的青埔高鐵特區盛大舉辦，房仲業者引用桃園市不動產交易 e 指通數據，青埔周邊仍有 3 個生活圈提供屋齡 5 年內新成屋，平均單價維持在「2 字頭」，包括大園客運園區、大園市區與草漯重劃區，成為首購族實現青埔置產的平價首選。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在屋齡 5 年內新成屋平均單價仍維持「2 字頭」的三大青埔生活圈包括大園客運園區、大園市區與草漯重劃區中，大園客運園區的發展尤為亮眼。該區早期因人口稀少、土地閒置，發展緩慢，但自 2020 年起，受航空城安置戶需求帶動，房價穩步上升。同時，區內基礎建設持續完善，包括大園國中遷校及未來規劃中的大園智慧科技園區，進一步提升區域發展潛力。

‌



台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，青埔三大「房價 2 字頭」的親民生活圈中，大園客運園區因距離青埔高鐵特區核心地段僅約十幾分鐘車程，居民可輕鬆就近享受高鐵特區的購物中心、美術館、影城及各類展覽娛樂設施。