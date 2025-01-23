〈房產〉小宅熱 北市信義區去年推11坪套房賣到單坪價近172萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 12:02

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小宅熱潮席捲房市，市調機構彙整北北桃竹去年推出 15 坪以下套房產品，實價揭露單價創下該縣市新高，在雙北區域為台北市信義區「緻信義」頂樓戶，僅 11.3 坪 賣到每坪 171.8 萬元；新北市新店區「佳元柒章」的 13 樓露臺戶，12.7 坪售出每坪 96.7 萬元。

而桃園市平鎮區「義澍品硯」4 樓戶，15 坪交易在單價 48.7 萬元；新竹地區東區「沅朔曦月」的 10 樓頂樓戶，面積 13.3 坪以一坪 64.9 萬元成交。

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住展發言人陳炳辰指出，目前套房新案行情，台北市在單坪 130 萬元，新北市為 80 萬元，比雙北整體平均房價高出一、兩成，受到青睞可見一斑，像「緻信義」、「佳元柒章」坐落蛋黃的世貿、七張生活圈，還有高樓層、露臺戶、區域新案稀缺等優勢，且以總價 1000 多萬元就能入手，未來具備容易轉手、租賃價值，推升價碼。

相對之下，桃竹套房市場不顯強勢，桃園市套房均價在每坪 40 萬元，新竹地區接近 60 萬元，和當地整體新案均價相仿。而兩高價案單價較高顯然因總價不到 1000 萬元，另有育達、新竹車站生活圈的地段條件加持，但要比起雙北市套房創高價表現，桃竹狀態與市場水位差距不大，且這類產品的量體少，多為個案社區，桃竹精華地帶仍有土地空間可資利用，小宅不須委屈到蝸居的地步，不似雙北黃金門牌寸土寸金，迷你鳥籠還是以雙北較具市場。

此外，常見高價套房乃富爸媽為子女設學籍使用、企業做為招待所或高階主管暫時住所，也有個人工作室與小型商辦的運用性，銀行又不像過去對於套房貸款多所限制，願意對地段、名氣不錯物件正常核貸，讓該市場有所發揮，且這些特性如明星學區、商業利用、銀行鑑價在雙北地區更能發揮，印證在量價表現上。