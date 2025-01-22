〈房產〉2024年十大捷運站區商圈店租 板南線上榜4站消費力強

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 11:30

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據北捷統計，台北捷運自通車以來至今年 7 月已達成 135 億旅運量，沿線站點具備高度交通便利性優勢，吸引大量人潮，房仲業者根據 2024 年實價登錄租賃資料，統計捷運站周邊店面租金，盤點出十大最貴捷運站。其中，公館站店面平均單坪租金近 5000 元居冠，前十名捷運站點中有 4 站都在板南線上。

根據實價登錄租賃資訊統計，店租最貴的是捷運公館站，平均單坪租金為 4916 元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運公館站坐落於公館商圈，除了交通便利外，周邊有台大與台科大坐落，不僅是本地學生的消費場所，也成為了外國學生的生活和消費區域，為商圈帶來了持續的消費需求，穩定的人流也讓周邊店面租賃市場明顯回溫。

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第二名則是東門站，平均單坪租金 4355 元，陳金萍說明，捷運東門站是中和新蘆線與淡水信義線的交會車站，帶來穩定且高密度的人流，包括通勤族、學生及旅遊人群。且站點鄰近鄰近永康商圈，以國際知名美食、特色店家為主，形成穩定且強勁的消費動能，也吸引不少業者積極卡位。

另一個值得注意的是，店租前十名的站點中有 4 個站點位於板南線上，除了忠孝敦化站與西門站外，還有忠孝復興站以及國父紀念館站。陳金萍指出，根據台北捷運統計，2024 年 1-8 月板南線客運人次高達 1.4 億人次，居各捷運線之冠，顯示板南線的高運量也帶來高收益。「人潮就是錢潮」也讓板南線沿線的店面租金行情獲得支撐。

陳金萍指出，東區商圈除了新光三越鑽石塔以及大巨蛋啟用後，接連的棒球賽事與演唱會商機帶動周邊商圈零售和餐飲需求，加上台北市府自 2019 年起積極推動「忠孝東區振興計畫」，透過軟硬體設施改善與設計，以及與東區商圈協會共同舉辦各項串聯行銷活動，型塑東區新意象，不僅提升了周邊整體環境，也成功吸引了更多的人潮，活絡商圈。