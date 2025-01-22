【家族傳承會計師專欄】 CFC常見誤區，境外低稅負地區名單解析

陳建霖 稅務會計師, Deloitte Private Taiwan 2025-01-22 17:08

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過往台商在國際經營活動中，經常透過境外公司來進行投資、資產管理或稅務規劃。常見的註冊地區包括薩摩亞 (Samoa)、英屬維爾京群島 (BVI)、香港、開曼群島 (Cayman) 等等，這些地區因為具備靈活的法律架構、較低的稅負以及相對簡單的工商流程，成為台商首選的設立地點。

隨著台灣 CFC 的實施，在進行境外投資布局及稅務規劃時，即使境外公司未設立於低稅負名單的國家或地區，仍可能因符合 CFC 適用條件而受到影響。但何謂低稅負地區、另外在參考財政部發布之「受控外國企業制度低稅負國家或地區參考名單」又需要注意什麼。我們將透過案例，由會計師為大家重點提醒。

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某案例解析

庫執行長持有一薩摩亞公司，用於投資東南亞市場及海外金融工具、海外保險，今年投資成績斐然獲利豐厚。在報稅季時，庫執行長查看了財政部發布的「受控外國企業制度低稅負國家或地區參考名單」，赫然發現薩摩亞未列入名單之中。

薩摩亞並未在財政部發布的名單中，是否即不屬於低稅負地區而不需做 CFC 申報?

如果需要申報 CFC，其適用法令情況又為何?

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財政部新聞稿指出，低稅負區參考名單係依「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法」及「個人計算受控外國企業所得適用辦法」（以下統稱 CFC 辦法）第 4 條第 3 項規定彙整，重點如下：

一、依 CFC 辦法第 4 條第 1 項第 1 款規定，列示安吉拉（Anguilla）等 30 個營利事業所得稅法定稅率未逾 14% 之國家或地區。

二、依 CFC 辦法第 4 條第 1 項第 2 款規定，列示貝里斯（Belize）等 51 個僅就境內來源所得課稅，境外來源所得不課稅或於實際匯回始計入課稅之國家或地區。

三、各國家或地區是否屬 CFC 辦法第 4 條第 2 項規定，對特定區域或特定類型企業提供特定稅率或稅制者，依個案事實個別判斷之。

庫執行長持有之薩摩亞公司獲利不斐，雖薩摩亞地區非列於「受控外國企業制度低稅負國家或地區參考名單」，然其符合 CFC 辦法第 4 條中之規定：

法定稅率未逾所得稅法第 5 條第 5 項第 2 款所定稅率之百分之七十（現行營利事業所得稅法定稅率 20% X 70% = 14%）； 薩摩亞地區符合僅就境內來源所得課稅，境外來源所得不課稅或於實際匯回始計入課稅之情形； 綜上說明，在個案事實個別判斷下，薩摩亞地區仍應為低稅負地區。

由於薩摩亞公司由庫執行長持有 100% 股權，且薩摩亞公司當年度產生盈餘超過 700 萬豁免門檻，又薩摩亞地區屬低稅負地區，是故庫執行長應依 CFC 規定，針對薩摩亞公司之當年度盈餘，依規定計算 / 調節後進行個人之 CFC 申報，避免面臨逃漏稅之罰鍰。