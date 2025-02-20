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把遺產變成非遺產，產生龐大的現金流，作資產均衡化安排，避免下一代爭產

企業・家・國際高級合夥人、Galen Choi 企業・家・國際合夥人Fiona Choi 2025-02-20 10:35


把遺產變成非遺產，從而透過產生流動性，來有效產生預留稅源

很多台灣朋友，喜歡買房產，股票，基金等等投資標的，這些也成爲了潛在的遺產稅負擔。透過以下的手段，可以達到有效的結果。


如果把上述的資產，用融資方式，創造額外的現金來進行財務工程。人壽保險是公認的有效工具，讓投資者可以利用創造的融資，來進行要保，利用人壽保險的高杠桿，產生額外的現金流。

壽險理賠金可以用作支付遺產稅的流動性工具，主要通過以下方式：

1. 指定受益人 指定受益人可以確保保險金及時支付，避免資產被迫出售或轉移來支付稅款。根據臺灣《保險法》第 112 條規定，保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。

2. 預留稅源 通過高槓桿的保單進行預留稅源的規劃，降低稅負，避免符合實 質課稅的 “八大樣態” 中的 “保費略高或相當於保險金額”。

3. 避免資產凍結 利用壽險作為傳承遺產的工具，保持資產流動性，避免資產在需要進行遺產承辦程式時遭到凍結 8。

4. 分期給付 部分保單的保險金可以設定分期給付，通過「類信託」功能，避免讓未成年子女一次性獲得大額理賠金而無法妥善管理。

5. 保單貸款或解約 通過保單貸款或解約方式來取得應急資金，提供流動性保護

案例分享

李先生是一位專業投資人，他 50 來嵗，憑著眼光，在台灣投資了很多的房地產，在股票市場也有豐厚的收穫，資產額在 10 億左右。

他結過一次婚，有 2 名成年子女，跟太太沒有離婚。他在外面有一位固定的女朋友，有一名幼年小孩。

李先生希望他的財產可以平均留給 3 個小孩，及一些現金給女朋友。

建議：

把房產跟銀行申請融資，把融資交保費，申請 4 億的保額，收益人是最小的小孩，由他媽媽擔任監護人，直到小孩 18 嵗。理賠方式用分期，金額可以夠他們兩母子的生活費用。

這樣一來，原來的家庭沒有少拿應得的財產，但是非婚家庭又可以得到足夠的一份。這種安排，很大概率可以減低未來爭產的機率。

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