【家族傳承會計師專欄】 CFC成本怎麼算? 可能跟你想的不一樣

陳建霖 稅務會計師, Deloitte Private Taiwan 2025-03-04 09:50

‌



在全球化的趨勢下，企業跨境布局已成為普遍現象。然隨著跨國投資活動的增加，稅務管理的複雜性也隨之提高。台灣為響應國際稅務透明化及防止稅基侵蝕的需求，自實施 CFC 後，企業需面對更多的稅務申報。

特別是近年來，隨著外資逐漸從中國市場退場或調整其全球布局，股權處分成為一大議題。在進行境外股權處分時，除了需考量財務會計上的收益認列，稅務會計上的 CFC 成本計算是否相同? 如何正確處理 CFC 中跨境投資的資本利得認列，是稅務合規管理的關鍵環節，讓會計師用案例來為大家簡單說明。

‌



近期甲公司對於動盪的經濟環境感到擔憂，且中國公司因中美貿易戰、人工成本高漲累積大額虧損，公司管理層在考量退出中國市場及資產活化等因素，研擬處分甲公司旗下 A 公司轉投資之中國及越南公司。

甲公司了解處分越南公司有獲利，故請會計師來評估其 CFC 稅負影響數；而甲公司認為他大陸事業原始投資金額有 USD 3300 萬，最後只賣出 USD 1800 萬，還倒賠 USD 1500 萬，應該無 CFC 稅負議題，根據 CFC 相關規定，甲公司認知是否正確?

稅務小學堂

財政部於 112 年 12 月 21 以台財稅字第 11204684780 號公告修正「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法」，其中增訂 CFC 或其轉投資之低稅負區公司，直接或間接處分非低稅負區採權益法認列轉投資事業股權時，其處分時帳面價值與原始取得成本之差額為已實現損益，

若為 112/1/1 以前取得，則以 111/12/31 之帳面價值為原始取得成本。

甲公司持有 A 公司 100% 股權，A 公司為台灣甲公司之 CFC，A 公司於 95 年及 112 年分別取得中國公司及越南公司 100% 股權，於 113 年 6 月處分中國及越南公司，CFC(A 公司) 當年度盈餘計算如下：

出售中國公司

處分價款 USD 1,800 萬 – 111 年底之帳面價值 USD 550 萬 = 獲利 USD1,250 萬

處分價款 USD 1,800 萬 – = 出售越南公司

處分價款 USD 3,000 萬 – 原始投資股本 USD 1,400 萬 = 獲利 USD 1,600 萬