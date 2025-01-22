〈聯亞法說〉矽光產品需求強勁 今年出貨至少增加3家CSP客戶

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 17:23

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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (22) 日召開法說會，發言人楊吉裕指出，矽光產品需求非常強勁，今年出貨將增加三家以上 CSP 客戶，800G 規格產品將成為主流，並看好第一季營收將回到 2022 年同期 4.5 億元的水準，且在產品組合優化下，毛利率可望提升。

展望今年，楊吉裕表示，在美系客戶部分，800G 產品將成為主流，將會應用在生成式 AI 及資料中心，1.6T 雖有規劃但非主流；而中國資料中心的矽光產品已從去年第三季開始量產，最終客戶為中國一線 CSP 業者。

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在產品布局方面，聯亞是全球少數通過美國 CSP 認證且具量產能力的雷射供應商，楊吉裕指出，目前市場競爭者非常少，有不少客戶前來尋求合作，甚至考慮簽訂 1 至 2 年的長期合約。

針對 CPO（光學共封裝）進度，楊吉裕表示，雖已與數家客戶合作開發產品，但因 CSP 業者對耐熱度和信賴度仍有疑慮，預計需要 1 至 2 年測試期，短期內難見量產；由於目前矽光產品需求無法完全滿足，聯亞將晶圓代工等業務列為較後順位。

聯亞去年第四季營收 2.89 億元，呈年季雙減，楊吉裕說明，營收不如預期主要是外包廠商 11 月設備故障，影響出貨時程延後 6 至 7 週，但訂單只是遞延並未被取消；而隨著今年第一季營收成長，聯亞優化產品組合並採加速折舊法，可望提升毛利率。

在財務規劃方面，聯亞預計 2025 年資本支出將維持在 1 至 2 億元以下的常態性水準，並預期發放每股 0.5 元現金股利。