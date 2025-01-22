佳世達旗下星益欣獲日本Qualica投資 打造智慧餐飲加速器

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-22 15:19

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佳世達 (2352-TW) 轉投資星益欣 (WiXtar) 今 (22) 日宣布，獲日本 TIS INTEC 集團旗下餐飲零售科技商高律科 (Qualica) 投資，雙方將以產品國際化、技術交流、市場共享與客戶賦能等四大面向展開策略聯盟，打造智慧餐飲加速器。

拍檔 (3097-TW) 總經理暨 WiXtar 董事長王保鋅表示，過去幾年與 Qualica 已陸續展開多個國際餐飲品牌的媒合交流，擁有 Qualica 的投資支持，讓 WiXtar 更能鞏固在日系品牌間的信賴基石。

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Qualica 社長阿久津晃昭指出，在過去的合作中，深刻體認到 WiXtar 卓越的市場導入能力及面對台灣、東南亞地區的專業知識，本次投資進一步展現我們對亞太市場的長期承諾，並將帶動跨境及全通路經營模式的突破。

WiXtar 目前服務超過 3.5 萬家門市，在台灣與新加坡的市場佔有率分別達 20% 與 30%，透過整合 Qualica 的餐飲管理系統 TastyQube Growth (TQG)，可進一步提供智慧銷售預測與叫貨管理，解決餐飲業面臨的核心挑戰。

未來 3-5 年，Qualica 與 WiXtar 計劃以此合作為基礎，擴大市場佔有率，共同推動亞太餐飲零售產業的數位化升級，樹立跨國合作的典範，打造亞太地區餐飲智慧革命的新標竿。