實在好「庫」！合庫卡連結500家餐廳滿1200元現折200元還享線上最高5次抽獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-22 19:45

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合作金庫為融入持卡人之消費生活，成為卡友餐飲消費首選，特推出『食在好庫』行銷活動，串聯 500 家知名餐飲店優惠，其中特別精選添好運、斑鳩的窩、一番地壽喜燒、這一小鍋、魔法咖哩、打爆豬韓式燒肉吃到飽、喬義思窯烤手作廚房等餐廳，刷合庫個人信用卡滿 1,200 元即享現折 200 元；這一鍋、鼎盛十里鍋物、千葉火鍋等餐廳，刷合庫卡消費滿 2,380 元享現折 380 元。

此外，持合庫頂級卡或法人商務卡，於台北寒舍艾美酒店 - 探索廚房、台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理、新竹國賓大飯店玖樓中餐廳、台中長榮桂冠 - 長園中餐廳、台南桂田酒店 - 本家日式庭園餐廳、水京棧國際酒店 Ripple 西餐廳，消費達 3,000 元享現折 500 元優惠，最高可享現折 1,000 元之頂級專屬優惠。

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另延續國人旅遊熱潮不退，自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 2 月 28 日，持合庫個人信用卡活動期間於國外一般實體商店刷卡，每月累積消費滿 38,000 元，且登錄成功，即有機會獲得市價約 6,800 元 20 吋旅行箱乙個，每月限量各 25 個。